Vilde påkørsler på tankstation i Brabrand

Et vidne anmeldte onsdag kl. 13.58, at en mandlig bilist havde kørt vildt og påkørt både standere og andre personbiler på Circle K i Brabrand.

Da en patrulje ankom, viste det sig, at to mænd på henholdsvis 50 og 28 år tilsyneladende havde været oppe at toppes over noget, hvorefter den 50-årige havde sat sig ind i sin bil og var kørt vildt rundt på stationen.

De to kendte hinanden, og begge blev sigtet for vold. Den 50-årige blev desuden sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed, da han kørte vildt og var tæt på at ramme den 28-årige.