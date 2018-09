Aggressiv hashpusher anholdt

En gruppe unge mænd anmeldte onsdag nat kl. 3.33, at en mand havde forsøgt at sælge dem hash og var blevet voldelig, da de afslog at købe. En patrulje kørte hurtigt til Mindebrogade i Aarhus, hvor de unge befandt sig. Her forklarede de, at manden havde tildelt den ene et knytnæveslag i ansigtet, sparket en anden i brystet, og en tredje havde fået et cirkelspark i ansigtet, inden han trak en kniv og løb fra stedet.

Ved hjælp af et godt signalement, fandt en anden patrulje hurtigt frem til den formodede gerningsmand, der nu befandt sig i Fredensgade. Her blev han, en 46-årig mand, anholdt og sigtet for vold mod de tre mænd.

Anholdelsen fik dog ikke den 46-årige til at falde ned, og det gik ud over de to betjente, som han forsøgte at sparke ud efter. Det blev han også sigtet for, ligesom han blev sigtet for at være i besiddelse af en klump hash.