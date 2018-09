En 41-årig mand blev tirsdag formiddag anholdt og sigtet for at gå rundt med kniv på Kalkværksvej i Aarhus C.

En borger ringede til politiet, da han så manden gå rundt med en stor brødkniv, som han svingede i luften.

Da betjentene kom frem, havde den 41-årige ikke kniven på sig, men den blev fundet tæt på, hvor han stod. Han blev anholdt og sigtet for bære kniv i det offentlige rum og for at forstyrre den offentlige orden, oplyser Østjyllands Politi.