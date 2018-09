Ur stjålet da æbleinteresseret kvinde kom på besøg

En 84-årig kvinde anmeldte tirsdag, at hun var blevet bestjålet på sin adresse på Engdalsvej i Brabrand.

Hun forklarede, at en fremmed kvinde pludseligt dukkede op foran huset og spurgte, om hun måtte plukke nogle æbler i den 84-åriges have. Det sagde den 84-årige nej til.

Kvinden var dog insisterende og spurgte flere gange om lov, mens de stod udenfor.

Da den æbleinteresserede kvinde var gået, opdagede den 84-årige, at der var stjålet et guldur fra huset. Hun mistænker nu kvinden for at have afledt hende, mens en ukendt gerningsmand har trængt ind i huset.

Den fremmede kvinde beskrives som: