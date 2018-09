Seks personer anholdt for at nægte at følge politiets ordrer

En større gruppe mænd skabte tirsdag aften uro i Brabrand, og det endte med, at seks af dem blev anholdt.

Gruppen havde forsamlet sig på en parkeringsplads på Gudrunsvej, og en patrulje, der kom forbi, besluttede sig for at tage en snak med dem. Det fik mændene til at blive aggressive og råbe, at politiet skulle forsvinde, mens de blandt andet kastede med sten efter betjentene.

Flere patruljer kom til stedet, og mændene stak af til fods. Det lykkedes dog betjentene at fange seks unge mænd, som alle blev anholdt og sigtet for ikke at efterkomme politiets ordrer.