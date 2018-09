Tre personer løsladt i sag om knivstikkeri og påkørsel

Østjyllands Politi har løsladt de tre mænd, der blev anholdt i forbindelse med et knivstikkeri og en bevidst påkørsel mandag aften i Åbyhøj.

Alle tre blev afhørt om episoden, og ingen af dem er efterfølgende sigtet i sagen, oplyser Østjyllands Politi.

»Vi har umiddelbart ikke kunnet finde bevis for, at de tre personer skulle have begået noget strafbart,« siger politiinspektør René Raffo i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi efterforsker fortsat sagen og er stadig i gang med at stykke billedet af episoden sammen.

»Der har været en uoverensstemmelse mellem to grupper mænd, som har udviklet sig til et voldeligt sammenstød. Vi har en del vidneudsagn og spor, som vi nu vil undersøge nærmere, og vi gør alt, vi kan, for at finde frem til gerningsmændene,« siger politiinspektøren.

René Raffo oplyser, at der i øjeblikket ikke er noget, der tyder på, at episoden har forbindelse til den bandekonflikt, der opstod i Aarhus sidste sommer.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man fortsat give dem til politiet via tlf. 114.