22-årig anholdt for spritkørsel efter uheld

En 22-årig mandlig bilist blev mandag eftermiddag anholdt og sigtet for spritkørsel på Viby Ringvej j i Åbyhøj.

En borger ringede til politiet, da hans bil var blevet ramt af den 22-årige. Da de to parter skulle udveksle oplysninger, kunne borgeren fornemme, at den 22-årige var påvirket, og den mistanke fik politiet bekræftet, da de kom frem.

En alkometertest viste nemlig, at han havde drukket for meget. Desuden havde han slet ikke kørekort. Den 22-åriges 19-årige veninde blev desuden sigtet for at overladt sin bil til en person uden kørekort, oplyser politiet.