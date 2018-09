Morgenkvik borger førte til anholdelse af indbrudstyv

En morgenfrisk borger ringede tirsdag kl. 5.22 til politiet, da han opdagede en mand, der var i gang med at bryde ind i en hvidevarebutik på Nørregade. Borgeren forklarede, at manden flere gange forsøgte at vride en dør op med et koben. En patrulje blev hurtigt sendt til stedet, og da manden med kobenet så politibilen, hoppede han op på en cykel og kørte væk fra stedet i fuld fart. Betjentene var dog lige i hælene på ham, da de så ham forsvinde ind i en baggård på Paradisgade. Her mistede de ham af syne, oplyser Østjyllands Politi.

En af polititiets hundfører og hunde blev kaldt til stedet. Sidstnævnte fik straks færten og snusede sig først frem til en taske, der lå gemt under en bil på Paradisgade. Kort efter begyndte den at gø, da den fandt frem til en mand, der forsøgte at gemme sig bag en bil på samme gade. Det viste sig at være en 41-årig mand, der blev anholdt og sigtet for forsøg på indbrud.

Tæt på mandens gemmested lå der et koben, som politiet formoder har været brugt til indbrudsforsøget.