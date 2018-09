Bilist uden kørekort havde hash i bil og blod

En 26-årig mand blev natten til mandag anholdt på Paludan-Müllers Vej i Aarhus N og sigtet for flere forskellige ulovlige forhold. Narkometer og alkometer viste nemlig spor af ulovlige stoffer og for meget alkohol i mandens blod, og han blev derfor både sigtet for narko- og spritkørsel, oplyser Østjyllands Politi.

Da manden aldrig har erhvervet sig et kørekort, blev han også sigtet for at køre uden førerret. Betjentene på stedet visiterede manden og ransagede bilen og fandt flere klumper hash og en foldekniv, hvilket gav yderligere to sigtelser oveni, inden den 26-årige blev kørt til stationen.