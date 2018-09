Mand overfaldet på gaden

En 27-årig mand blev natten til søndag overfaldet af en mindre gruppe mænd.

Han forklarede, at overfaldet skete mellem kl. 1 og kl. 3, da han var på hjem fra en bodega på Kolt Østervej i Hasselager. Da han kom gående tæt omkring Skanderborgvej i Viby, blev han kontaktet af tre mænd, som ville se hans mobil og pung.

Den 27-årige forklarede, at han ikke havde noget af værdi på sig, og det fik dem til at sparke og slå ham. Efter gerningsmændene var gået, lykkedes det den 27-årige selv at gå hjem. Da han blødte og havde ondt, tog han på skadestuen, men han slap umiddelbart med mindre skader.

Den 27-årige har svært ved at huske selve overfaldet og har p.t. ikke været i stand til at give et signalement af mændene.

Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner via tlf. 114.