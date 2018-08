Brugsuddeler tilbageholdt selv butikstyv

Det var brugsuddeleren selv, der onsdag aften tilbageholdt en 46-årig mand, som var mistænkt for at forlade butikken på Lergravsvej i Trige med en pose fyldt med sodavand.

På afstand havde han set, hvordan den 46-årige havde puttet diverse sodavand ned i en pose, som han holdt skjult for kassemedarbejderen, der udbetalte et mindre beløb for hans flaskebon.

Uddeleren fulgte derfor efter manden, der ikke var interesseret i at blive. Sammen med en anden fik han den 46-årige tilbageholdt, til politiet kom. Her blev den 46-årige sigtet for tyveri af 26 blandede sodavand til en værdi af 74.63 kr.