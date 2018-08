Vaks borger opdagede motorcykeltyve i Viby

En opmærksom borger var onsdag aften årsag til, at det lykkedes politietat finde frem til to formodede gerningsmænd til et motorcykeltyveri.

Kl. 23.20 opdagede borgeren fra sit vindue, at to unge mænd viste interesse for en motorcykel, der holdt parkeret på en p-plads mellem Vestergårdsvej og Viby Ringvej i Viby. De parkerede deres bil foran motorcyklen og skærmede den, mens de fik brækket den op. De forsvandt hurtigt fra stedet - den ene i bilen og den anden på den stjålne motorcykel.

Med hjælp fra anmelderen vidste betjentene, hvilken retning de var stukket af i, og på Ormslevvej fandt patruljen så en efterladt bil, der svarede til signalementet, og som stadig var varm og havde nøglerne i tændingen. I bilen fandt de blandt andet en salgspose med hash, nogle arbejdshandsker og to skruetrækkere, ligesom der bag bilen lå et sidespejl fra en motorcykel.

Betjentene tog nøglen ud af tændingen og lagde sig på lur, og efter få minutter mødte to mænd på hhv. 18 og 19 år op. De blev begge anholdt og sigtet for motorcykeltyveriet, som de begge nægtede at have noget at gøre med. Den 19-årige erkendte dog besiddelsen af hash, og den 18-årige erkendte at have ladet bilen stå åben.

Med hjælp fra en politihund lykkedes det at finde frem til den stjålne motorcykel, der var efterladt i skoven mellem Døde Å og motorvejen, oplyser Østjyllands Politi..