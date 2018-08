To mænd (og en hund) anholdt for indbrud

Natten til torsdag blev Østjyllands Politi kaldt til Århus Skole i Hjortshøj, hvor der var melding om et indbrud.

En opmærksom borger kunne fortælle, at tre personer med en hund var ved at brække en container op. En patrulje kørte til stedet og fik hurtigt fat i den ene, en 33-årig mand, som stadig befandt sig i området ved skolen. Han blev anholdt og sigtet for indbrud.

Kort efter kunne betjentene se de to øvrige gerningsmænd, og det lykkedes at tilbageholde den ene, en 42-årig mand, der standsede, da han blev råbt an. Begge anholdte blev låst fast til et hegn med håndjern, mens betjentene ledte efter den sidste gerningsmand og hunden.

Det lykkedes kort tid efter at fange hunden ind og vende tilbage til de anholdte. Men her var den 42-årige lykkedes med at komme fri og stikke af. Dog ikke ret længe. En politihund blev sendt på spor efter ham, og efter 15 minutter blev han fundet i Skæring, hvor han netop var blevet hentet af en ven i bil. Han blev derfor anholdt igen, oplyser Østjyllands Politi.

Det lykkedes ikke at finde frem til den sidste medgerningsmand. Østjyllands Politi har dog en god formodning om, hvem han er. Blandt andet havde hunden et navneskilt om halsen, hvor ejerens navn stod anført - og det var altså ikke navnet på nogen af de to, som i forvejen var i politiets varetægt. Også han kan se frem til et sigtelse for indbruddet.