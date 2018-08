To teenagepiger sigtet efter slagsmål i Risskov

To 17-årige piger blev søndag sigtet for at forstyrre den offentlige orden, efter de havde været i slagsmål på gaden i Risskov. Østjyllands Politi fik en anmeldelse kl. 19.53 om, at der var et slagsmål i gang på Tjelevej i Risskov.

Da patruljen kom frem, var slagsmålet overstået, men der befandt sig en større gruppe piger på stedet. Ud fra afhøringer på stedet, sigtede betjentene to 17-årige piger for at have indladt sig i slagsmål. Derudover blev deres forældre og de sociale myndigheder underrettet, oplyser Østjyllands Politi.

Under afhøringen af pigerne blandede en 20-årig sig mand gentagne gange højlydt i politiets arbejde. Da han blev bedt om at oplyse sine personoplysninger, nægtede han at udlevere dem. Han blev derfor anholdt og sigtet for at nægte at give sine oplysninger til politiet.