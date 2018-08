Østjyllands Politi fik torsdag kl. 19.19 en anmeldelse om, at to større grupper af unge mænd var oppe at slås omkring Sjællandsgade i Aarhus, og at flere havde køller med.

Der blev sendt politi til stedet, men da betjentene kom frem, var der umiddelbart ingen spor efter slagsmål. En mindre gruppe mænd blev dog truffet og registreret.

Hvis man har optaget slagsmålet eller har yderligere oplysninger om episoden, kan man kontakte Østjyllands Politi via tlf. 114.