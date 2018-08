Ejer spottede sin cykel få timer efter den var stjålet

En 35-årig mand fik torsdag sin cykel tilbage samme dag, som den var blevet stjålet i Aarhus.

Den 35-årige mand havde mistet sin cykel om morgenen og meldte tyveriet til politiet. Omkring kl. 17 opdagede han så sin cykel, da han kom kørende i bil på Christian X's Vej. Cyklen befandt sig i hænderne på 15-årig dreng, der kom trækkende med den endnu låste cykel.

Den 35-årige genkendte straks cyklen, parkerede bilen og fik den 15-årige til at blive på stedet, mens han ringede til politiet. Da patruljen kom, kunne den 35-årige vise kvitteringen for cyklen, og betjentene kunne via stelnummeret konstatere, at den var blevet meldt stjålet tidligere på dagen.

Derfor blev den 15-årige sigtet for tyveri og kørt hjem til sine forældre, oplyser Østjyllands Politi.