31-årig fandt kreative gemmesteder til hash

Der var i den grad noget at komme efter, da Østjyllands Politis specialpatrulje torsdag aften tog på besøg på en adresse på Silkeborgvej.

Et tip fik betjentene til at kigge forbi og efter at have ransaget bygningen, fandt de flere ulovlige dopingmidler, som en 31-årig mand blev sigtet for besidde.

Uden for snusede en narkohund sig frem til noget hash gemt under en flise og i en skraldespand. Mens betjentene var i gang på stedet, kunne de lugte hash fra en naboejendom. Den besluttede de også at besøge.

Her lukkede en meget nervøs 30-årig mand op og kort efter blev han sigtet for at have hash og kokain gemt i huset.