Mistænkelig mand leder efter "Else Marie"

En ældre kvinde var mandag eftermiddag kl. 17.00/17.15 i kontakt med en ukendt mand, der var gået ind i hendes hjem, mens hun var hjemme.

Ifølge kvinden havde hun hørt en let bankelyd på døren, og da hun gik derud, stod manden allerede i entréen. Her spurgte han efter Else Marie, der skulle bo i nummer 17, men gik hurtigt igen og forklarede, at han vist var gået forkert.

Kvinden fandt det mistænkeligt, da hun ikke kendte nogen på vejen med det navn, og da der ikke er et hus med nummer 17 på den vej. Efter en snak med en anden borger i Glesborg blev hun opmærksom på, at vedkommende også havde haft besøg af en mand, der spurgte efter Else Marie.

Han beskrives som:

Mand

20-25 år

Ca. 160-170 cm.

Havde skæg og mørkblond/kommunefarvet hår

Var iført mellemblå bluse/trøje med tallet 10 på ryggen, mørkeblå bukser, dansk af udseende

Talte dansk

Det er uvist, hvad manden vil, og om han rent faktisk leder efter en Else Marie i området. Da Østjyllands Politi ikke kan afvise, at der er tale om et påskud under et indbrudsforsøg, anbefales det, at man er opmærksom, hvis man får en lignende henvendelse, og ringer til politiet på 114, lige når det er sket.