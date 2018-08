To mænd på 24 og 25 år blev onsdag nat sigtet for at forstyrre den offentlige orden, efter de havde været oppe at slås på Åboulevarden.

En borger ringede til politiet, da flere mænd kom i klammeri, og en patrulje blev sendt til stedet. Da betjentene kom frem, var slagsmålet overstået, men de to mænd bar tydeligt præg af at have været i slagsmål, da de havde blodpletter på tøjet.

Sporene og forklaringer fra vidner fik patruljen til at sigte to mænd.