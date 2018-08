To scootertyve opdaget af patrulje

En 37-årig kvinde reagerede hurtigt, da hun natten til torsdag så to mænd slæbe af sted med kvindens kærestes scooter, der holdt parkeret på Langenæs Allé.

Mændene smed scooteren op i en lukket trailer og kørte fra stedet, og kvinden skyndte sig at ringe til politiet. Fra vagtcentralen blev der med det samme sendt en beskrivelse af bilen og traileren ud til patruljebilerne.

10 minutter senere var der bingo, da en patrulje kom til at holde bag ved bilen i et lyskryds. De fik dirigeret bilen ind til siden for at undersøge den nærmere. Omme i traileren lå den stjålne scooter, og inde bilen lå en opklippet lås og en stor boltsaks.

Begge mænd blev anholdt og sigtet for tyveri, og anmelderens kæreste fik sin scooter tilbage, oplyser Østjyllands Politi.