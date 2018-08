Mand forsøgte at lokke 11-årig med slik

En 11-årig dreng fortalte onsdag politiet, at en mand havde forsøgt at lokke ham ind i sin bil omkring kl. 18 på Rundhøj Allé i Højbjerg. Drengen var ude at gå tæt på sit hjem, da en mand ifølge drengens forklaring parkerede bilen tæt på ham.

Herefter gik manden ud og spurgte ham, om han ville have noget slik, og at han kendte hans forældre. Da drengen fortalte, at han ville kontakte politiet og sin far, kørte manden fra stedet igen.

Herefter løb drengen hjem til sin mor, der ringede til politiet.

Drengen beskriver manden som:

Ca. 22 år

Sort, langt hår til midt på ryggen, måske i en hestehale

Ca. 175 cm høj

Mørk i huden

Under højre øje havde han et blå/lilla mærke – ligesom et blåt mærke

Iført læderjakke med pigge i metal på skuldrene og sorte cowboy-agtige bukse

Talte dansk med accent

Han kørte i en lille sort bil med sorte vinduer. På eller over dækkene stod der nogle bogstaver, lyder forklaringen.

Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere og hører meget gerne fra evt. vidner, eller folk der ved, hvem manden er. Oplysninger i sagen kan gives via tlf. 114.