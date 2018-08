Butikstyv civilt anholdt efter rødvinstyveri

En hurtig medarbejder og en hjælpsom borger fik sammen tilbageholdt en 38-årig butikstyv, der tirsdag eftermiddag forsøgte at stjæle fra Fakta på Frijsenborgvej i Risskov.

Medarbejderen opdagede, at manden puttede tre flasker rødvin, to flasker Sommersby og nogle plastikkrus ned i en taske. Da manden gik uden om kassen, bad medarbejderen ham om at stoppe, men i stedet smed tyven tasken og løb fra stedet.

Medarbejderen og en borger løb ham hurtigt op og holdt ham tilbage, indtil politiet kom. Over for betjentene erkendte manden tyveriet.