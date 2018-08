21-årig havde bilen fuld af varme underbukser og køkkengrej

En 21-årig mand blev tirsdag aften anholdt og sigtet for hæleri, da en patrulje standsede ham på Paludan-Müllers Vej i Aarhus V, oplyser Østjyllands Politi.

Betjentene besluttede at se nærmere på en bil, der holdt på en p-plads med tre personer i. Da betjentene opdagede nogle "russerposer", som typisk bruges til tyveri, på det ene sæde, besluttede de at ransage bilen.

De fandt hurtigt 30 par Bjørn Borg-underbukser og forskelligt køkkengrej. Alle varer, der så ud som om, de kom lige fra en butik.

Den 21-årige fører af bilen indrømmede, at han havde købt alle varerne til en meget lav pris af en person på gaden, og at han godt vidste, at varerne var stjålet fra en butik. Han blev derfor anholdt og sigtet for hæleri.