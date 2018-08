Politi: Husk at låse døren

En ældre kvinde anmeldte mandag, at der havde været indbrud i hendes hjem på Laenvej i Glesborg, mens hun befandt sig i haven. Kl. 17.18 blev hun opmærksom på en ung mand, der løb fra stedet i retning af Brugsen.

Bagefter opdagede hun, at hendes dankort og nogle kontanter var forsvundet fra hjemmet, der stod ulåst.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand

Høj og tynd

Havde fuldskæg

Muligvis iført mørkt tøj-

Senere samme dag anmeldte en ny ældre kvinde, at hun havde haft en ubuden gæst, mens hun var ude med skraldet ved sit hjem på Lunavej i Auning.

Her havde hun bemærket en mand gå forbi en række huse og opdagede bagefter, at hun manglede sin pung, der havde ligget indenfor.

Han beskrives som:

Mand

Dansk af udseende

Ca. 20-25 år

Spinkel af bygning

Hvid i huden og sort, kort hår

Iført bordeaux Adidas-bukser, røde sportsko og en lys bluse.

I alt er der blevet anmeldt fire indbrud det forgangne døgn, hvor gerningsmænd har fået adgang til private hjem via en ulåst dør, oplyser Østjyllands Politi, der derfor anbefaler, at man låser sit hjem af, når man forlader det - også selvom man skal et mindre ærinde i nærheden.

Østjyllands Politi hører gerne fra borgere, der kan have oplysninger i de konkrete sager, på 114.