Røvere truede ekspedient til at åbne kasseapparat

En ekspedient var mandag udsat for en ubehagelig oplevelse under en vagt i Letkøb på Rosenvangs Allé i Viby.

Ekspedienten forklarede, at hun kl. 19.51 var blevet truet på livet af to maskerede mænd (A og B), der bad hende åbne kassen. Inden de stak af med indholdet i ukendt retning, lykkedes den ene af gerningsmændene også med at tage flere pakker cigaretter fra en hylde.

Gerningsmændene beskrives som:

A:

Mand

Ca. 185-190 cm.

Østafrikansk af udseende

Spinkel af bygning

Iført en grå hættetrøje, der var trukket op over hovedet, sort bukser og sort jakke

B:

Mand

Ca. 170-175 cm.

Østafrikansk af udseende

Spinkel af bygning

Iført sort tøj og sort hættetrøje, der var trukket op over hovedet

Ekspedienten gjorde desuden politiet opmærksom på, at der kort før røveriet havde været en tredje mand (C) inde i butikken, som muligvis kunne have noget med det at gøre. Delvist maskeret havde han kigget rundt i butikken og købt en sodavand få minutter før røveriet.

Han beskrives som:

Mand

Ca. 175 cm.

Østafrikansk af udseende

Spinkel af bygning

Lille tyndt overskæg

Iført sort jakke, grå hættetrøje, hvor hætten var snøret tæt rundt om hovedet, sorte bukser og grålige sko.

Efter anmeldelsen var politiet i området for at tale med mulige vidner efter episoden. Har man oplysninger, som ikke blev givet ved den lejlighed, kan man kontakte Østjyllands Politi på 114.