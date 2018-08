21-årig kvinde dømt efter overfald med flaske

En 21-årig kvinde blev fredag ved retten i Aarhus idømt 10 måneders fængsel for at have begået vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter imod en 28-årig mand.

Overfaldet, som den 21-årige blev dømt for, skete om natten den 6. juni i år. I området ved Nattjenesten på Nørre Allé i Aarhus slog hun den 28-årige mand i ansigtet med knyttet hånd og bed ham i brystet, hvorefter hun stak ham i baghovedet og nakken med en smadret glasflaske.

Den 28-årige mand henvendte sig senere om eftermiddagen til politiet og anmeldte overfaldet.

Her fremviste han skader i hovedet og et friskt bidemærke i brystet. Kort efter kunne en patrulje anholde kvinden i Mølleparken i Aarhus. Kvinden og manden kendte hinanden, men det er uklart, hvorfor hun valgte at overfalde ham. Ifølge manden var det et umotiveret angreb.

Anklager Peter Mathiasen er tilfreds med dommen.

»En dom på 10 måneders fængsel er i den høje ende for, hvad man normalt ser i lignende sager, men det skyldes netop sagens skærpende omstændigheder. Blandt andet at hun begik volden, mens hun var prøveløsladt for noget ganske tilsvarende. Af samme grund blev hun også fortsat varetægtsfængslet efter dommen,« siger han.

Den 21-årige kvinde nægtede sig skyldig i retten, men hun modtog dommen.