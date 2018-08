Betjente tog nummerplader fra usikker bil

En patrulje valgte søndag morgen at inddrage nummerpladerne på en bil, der var i så dårlig forfatning, at den var til fare for trafiksikkerheden.

Kl. 5.45 traf betjentene bilen på Silkeborgvej i Brabrand, og de besluttede at se lidt nærmere på det noget ramponerede køretøj. Det viste sig, at dækkene var nedslidte, støddæmperne var defekte, og at baglysene ikke virkede.

Derudover kørte den 21-årige fører rundt med et reservehjul monteret, som tydeligvis havde været på meget længe. Betjentene skønnede, at bilen var i dårlig stand, at den ikke skulle køre på vejene. De inddrog derfor nummerpladerne med henblik på at afmelde dem og få bilen indkaldt til syn.