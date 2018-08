To unge mænd blev søndag sigtet i forbindelse med fodboldkampen i Aarhus mellem AGF og FCK, som ifølge Østjyllands Politi generelt forløb i festlig stemning under god ro og orden.

En 15-årig dreng blev uden for stadion taget med et romerlys i underbukserne, hvorefter han blev sigtet efter fyrværkeriloven og hans forældre fik et opkald. En 17-årig drengs forældre blev også ringet op, da han gik rundt med en form for maskering i tasken. Han blev derfor sigtet for brud på maskeringsforbuddet, lyder det fra politiet.