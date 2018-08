34-årig: Jeg blev røvet på åben gade

En 34-årig mand anmeldte søndag, at han havde været udsat for et røveri af tre ukendte gerningsmand under en bytur i Aarhus.

Manden forklarede, at han havde gået på Badstuegade omkring kl. 5.10, da han pludselig blev slået ned bagfra. Her stod tre personer omkring ham og sparkede ham, inden de tog hans kortholder med personlige id-kort og klikkede hans ur af håndleddet. Herefter stak de af til fods mod Store Torv.

Den 34-årige slap umiddelbart uden skader fra overfaldet.

Han var ikke i stand til at give et nærmere signalement af gerningsmændene, men fortalte, at de var danske mænd i starten af 20’erne. Har man set episoden, eller har man andre oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på tlf. 114.