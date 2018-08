Anholdt på fersk gerning med knust rude

To mænd på 18 og 24 år blev søndag aften anholdt på fersk gerning i færd med at stjæle fra en varebil, der holdt på Stockholmsgade i Aarhus N. En borger ringede til politiet, da han så de to mænd knuse ruden på varebilen.

En patrulje blev sendt til stedet, og de skulle ikke bruge lang tid på at finde de to gerningsmænd. De sad nemlig inde i en varebil, der netop havde en knust rude. Ved siden af bilen lå en bilradio og en skærm til et bakkamera.

Ovre på den anden side af gaden stod en anden varevogn, der også havde fået knust en rude. Begge mænd var påvirkede af alkohol og havde noget svært ved at forklare, hvad de lavede. De blev anholdt og sigtet for tyveri fra to biler, oplyser Østjyllands Politi.