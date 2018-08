89-årig lukkede "reklameomdeler" ind og fik stjålet penge, pas og kørekort

En 89-årig mand blev lørdag formiddag frarøvet et pas, kørekort og en lommebog med kontanter af en svindler. Tæt på sin bopæl i Carl Bertelsens Gade i Aarhus C. mødte den 89-årige en mand, der udgav sig for at være reklameomdeler.

Manden fulgte med den ældre til sin bopæl, hvor han ville have ham til at underskrive et dokument om, at han ville modtage reklamer.

Svindleren ville se noget id, og da den 89-årige ville finde sit pas, åbnede gæsten den ældre mands skuffer, hvorefter han tog et pas, et kørekort samt en lommebog med et kontant beløb i. Den ældre mand prøvede at holde fast i lommebogen, men blev skubbet og var nødt til at slippe den, hvorefter gerningsmanden løb væk.

Med skubbet ændrede episoden karakter fra at være et tyveri til et røveri, fortæller politikommissær Peter Hunniche, vagtchef ved Østjyllands Politi.

»Hvis du bare stjæler ting og løber, så er det tyveri. Hvis du truer eller udøver en form for fysisk vold eller modstand, så er det røveri,« siger Peter Hunniche og tilføjer, at der er en højere straf for røveri.

Politikommissæren er harm over røveriet.

»Det er jo forfærdeligt, at der er nogle, som udnytter vores ældre medborger på den her måde – at man er så skruppelløs og samvittighedsløs, at man forsøger at misbruge nogle af samfundets svageste. Det kan jeg kun tage afstand fra.«

Peter Hunniche opfordrer folk til kun at lukke personer ind, hvis de kender dem. Og hvis ikke bede om legitimation eller anden bekræftelse på, at de rent faktisk er de avisbude, varmeaflæsere eller hjemmehjælpere, som fremmede personer siger, at de er:

»Man kan aldrig være for sikker – hellere én gang for meget end én gang for lidt bede om noget legitimation eller bekræftelse på det, de udgiver sig for at være.«

Manden beskrives som værende af udenlandsk af afstamning, ca. 170 cm høj, mørk i huden, spinkel af bygning med sort halvlangt hår og iført sort jakke med lynlås, sorte bukser og sorte sko. Han talte gebrokkent dansk.

Østjyllands Politi tager gerne imod eventuelle henvendelser på tlf. 87311448 eller på 114.