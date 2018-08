En 57-årig kvindelig bilist blev torsdag eftermiddag tilbageholdt ved Aarhus Universitetshospital i Skejby af et vidne, der tilkaldte politiet.

Vidnet havde observeret, at den 57-årige kørte meget usikkert og slingrende, hvorfor der var mistanke til, at hun kunne være påvirket.

Politiet ankom til stedet, hvor den 57-årige kvinde medvirkede i en alkometertest, som betød, at kvinden blev anholdt og kørt til stationen for at få udtaget en blodprøve.