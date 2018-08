Specialpatruljen i Østjyllands Politi fik torsdag et tip om, at der blev solgt hash fra en adresse i det nordlige Aarhus.

En patrulje mødte derfor op for at tale med hjemmets beboer. Han, en 54-årig mand, blev sigtet for besiddelse af hash, da der blev fundet 7,23 gram. Han erkendte, at det var hans hash, og de 7,23 gram blev konfiskeret af politiet.