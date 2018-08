Cykeltyv taget med boltsaks under armen

En 22-årig mand blev torsdag eftermiddag sigtet af politiet, da han forsøgte at stjæle en cykel ved Banegårdspladsen i Aarhus.

Her havde et vidne set den 22-åriges forsøg med at klippe en cykellås op med en boltsaks.

Da en politipatrulje ankom til stedet, kunne de konstatere, at den 22-årige mand stadig var i besiddelse af boltsaksen, der lå i en pose. Han blev derfor sigtet for forsøg på cykeltyveri, hvilket han erkendte. Den 22-årige blev ikke anholdt til sagen, men vil senere høre mere fra politiet, idet han fortsat er sigtet, oplyser Østjyllands Politi.