Tabt pung ledte specialpatrulje til hashfund

En opmærksom borger fandt onsdag en pung, som lå på gaden i Åbyhøj.

Da hun åbnede den for at finde en adresse, opdagede hun, at der lå en klump hash i den. Hun kontaktede derfor politiet, der besluttede sig for at aflægge ejeren af pungen et besøg.

Den 31-årige ejer boede i en lejlighed i Åbyhøj, hvor Østjyllands Politis specialpatrulje tog hen. I lejligheden fandt de en del hash og skunk, en digitalvægt og flere salgsposer, som den 31-årige blev sigtet for at besidde med henblik på at sælge det.