26-årig anholdt for overfald på bekendt

En 26-årig mand blev natten til torsdag anholdt og sigtet for at have begået vold mod en 33-årig mand.

Overfaldet skete på den 33-åriges adresse i Hasle omkring midnat. Her kom den 26-årige mand ifølge sigtelsen ind i lejligheden og slog den 33-årige flere gange med knyttede næver.

Bagefter stak han fra stedet. De to mænd kender hinanden i forvejen, og politiet fandt få timer efter overfaldet frem til den formodede gerningsmand. Den 26-årige fik buler og knubs i ansigtet og på kroppen, men kom umiddelbart ikke alvorligt til skade, lyder fra Østjyllands Politi.