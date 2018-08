Indbrudstyv kørte ind i offers bil

En indbrudstyv, der listede rundt i et værksted på Engdalsvej ved Søften i Hinnerup, blev onsdag eftermiddag overrasket på fersk gerning af en mand, der normalt benytter værkstedet.

Da borgeren opdagede den ubudne gæst, parkerede han sin bil foran den værkstedet, så tyven ikke kunne køre væk i sin bil. Det stoppede dog ikke tyven, der kørte ind i siden på bilen.

Ved sammenstødet mistede han dog kontrollen over bilen, der fortsatte ind i et træ. Herfra løb han videre til fods. Politiets undersøgelser viste, at der også havde været indbrud i villaen ved siden af værkstedet.

Da gerningsmandens bil stadig holdt på stedet, var det relativt nemt for betjentene at finde frem til rette ejer, en 32-årig mand. Han blev anholdt og sigtet for indbrud og for at have forvoldt fare for borgeren ved at køre ind i hans bil, mens han sad i den. Han nægtede at have noget med indbruddet at gøre. Efter afhøringen blev han løsladt, men er fortsat sigtet i sagen, oplyser Østjyllands Politi.