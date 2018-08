Indbrudstyv løb i armene på politiet

En 22-årig mand blev torsdag fremstillet for Retten i Aarhus. Han sigtes for torsdag morgen at have begået indbrud i et hus i Højbjerg.

Indbruddet skete sammen med en 21-årig mand. Da den 22-årige er kendt for lignende kriminalitet, blev han fremstillet i grundlovsforhør med henblik på en varetægtsfængsling. Den 21-årige blev dog løsladt, men fortsat sigtet i sagen.

Det var en alarm med overvågning, der kl. 4.36 afslørede, at to mænd var brudt ind i et hus på Elverdalsvej i Højbjerg. Ejeren af huset var ikke hjemme, men fik besked fra alarmen og tilkaldte straks politiet. Kort efter kørte en patruljebil til stedet.

Da betjentene nærmede sig adressen, slukkede de for sirenerne for ikke at alarmere tyvene. Herefter lukkede de deres politihund ud, som med det samme fik færten af noget og forsvandt om bag huset, hvor den begyndte at gø. Den ene betjent skyndte sig derom og så, at hunden holdt vagt ved en noget nervøs 21-årig mand, der havde forsøgt at gemme sig.

Mens betjenten lagde den 21-årige i håndjern, så hans 22-årige makker sit snit til at løbe ud af huset og væk fra stedet. Han løb dog lige ind i armene på den anden betjent, der stod foran huset og nemt kunne anholde ham.