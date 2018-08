21-årig kørte frontalt ind i husmur

Tirsdag eftermiddag skete der et færdselsuheld i krydset Dollerupvej/Silkeborgvej.

En 21-årig mandlig bilist kørte frem i krydset i samme øjeblik, som en 26-årig mand drejede til venstre ind foran.

Den 21-årige forsøgte at undvige sammenstødet og endte med at køre frontalt ind i en husmur. Han kom dog umiddelbart ikke alvorligt til skade. Ud fra vidneudsagn på stedet sigtede politiet den 21-årige for at køre frem for gult og for at foretage en ulovlig overhaling lige inden.

Den 26-årige blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, oplyser Østjyllands Politi.