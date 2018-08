En 23-årig mand fik tirsdag aften uventede gæster i sin lejlighed på Fredensgade i Aarhus, da Østjyllands Politis specialpatrulje dukkede op.

Politiet havde fået et tip om, at der var hash i lejligheden, og den lugt, der sivede ud af døren, fik mistanken til at vokse.

Da betjentene kom ind i lejligheden, fandt de en mindre mængde hash og en totenschlæger. Begge dele blev han sigtet for at besidde, oplyser Østjyllands Politi.