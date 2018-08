72-årig snydt under indkøb

En 72-årig kvinde anmeldte mandag, at hun mellem kl. 11.30 og kl. 11.45 var blevet udsat for et tricktyveri af en ukendt gerningsmand. Kvinden forklarede, at hun var ude at handle i Meny på Skanderborgvej, da hun blev opsøgt af en mand, som skubbede hende og forsøgte at aflede hendes opmærksomhed.

Blandt andet pegede han på en vare, mens han sagde "price price", ligesom han kom hen med med noget tørret frugt, mens hun var ved at se på en anden vare.

Da manden var væk, opdagede kvinden, at hun manglede sin pung.

Gerningsmanden beskrives som:

Ikke dansk af udseende



Ca. 50 år



Ca. 170 cm.



Almindelig af bygning



Hvid i huden



Lyst, kort hår



Talte engelsk



Iført mørk jakke Østjyllands Politi opfordrer borgere til at være ekstra opmærksomme på deres værdigenstande, hvis ukendte personer henvender sig på lignende vis. Er man f.eks. ude at handle, er det en god idé at have sine værdier på sig, så ens taske ikke ligger åbent fremme i en indkøbskurv eller -vogn, lyder rådene fra politiet.