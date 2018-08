En 61-årig mand var natten til tirsdag så truende over for en medarbejder i 7-Eleven på Nørreport, at han blev anholdt af en tilkaldt politipatrulje.

Den 61-årige havde forladt stedet, da politiet kom frem, men gode vidneforklaringer førte politiet til en baggård i nærheden, hvor personen blev anholdt og sigtet for trusler imod ekspedienten, oplyser Østjyllands Politi.