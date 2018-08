44-årig sigtet for at forstyrre den offentlige orden: Jeg ville bare bestille sushi

Østjyllands Politi blev mandag aften kaldt til Klostertorvet, hvor der var melding om et muligt slagsmål. Da en patrulje kom frem tog de kontakt til de to mænd, som var højlydt oppe at skændes. De blev begge bortvist fra stedet og bedt om at blive væk.

Det efterkom den ene, en 19-årig mand dog ikke. Han vendte retur, mens patruljen fortsat var der. Da han stadig var højrystet, blev han anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Efter at have sovet sin rus ud i detentionen erkendte han, at han havde råbt og været truende.

Omkring kl. 19 kom endnu en anmeldelse fra Klostertorvet, denne gang fra en restaurant, som anmeldte, at en mand var kommet ind og havde været truende over for personalet og forlangt gratis mad. En patrulje lykkedes med at finde frem til den 44-årige mand, der stadig befandt sig i området.

Her blev også han sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Han nægtede at have virket forstyrrende og forklarede, at han bare ville bestille noget sushi.