En 28-årig butikstyv havde øl og kød i poserne for over 1.000 kr., da han søndag aften forlod Fakta i Tordenskjoldsgade i Aarhus N. Problemet var, at han ikke havde betalt for varerne. Det opdagede en medarbejder i butikken, der fulgte efter manden, mens den ansatte ringede til politiet. Da betjentene kom frem, var det derfor nemt at pågribe manden, som blev anholdt og sigtet for butikstyveri.