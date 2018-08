En 23-årig lastbilchauffør fik sig torsdag sidst på eftermiddagen en forskrækkelse, da hans lastbil læsset med halmballer pludseligt brød i brand midt på Djurslandsmotorvejen ved Trige.

Da han under kørslen opdagede, at der var gået ild på læsset, skyndte han sig at holde ind i nødsporet og nåede at stige ud, inden branden bredte sig til førerhuset.

I forbindelse med slukningsarbejdet blev motorvejen spærret i nogle timer.