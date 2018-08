Politiets VM: Travlt til vands – fredeligt på land

Indsatsleder Erik Madsen fra Østjyllands Politi indrømmer gerne, at VM i sejlads ikke har givet ham de mest stressende arbejdsdage nogensinde.

I de to uger, VM har varet, er der således faldet nul sigtelser på landjorden.

»Der har været meget fredeligt. Vi har heller ikke indtryk af, at der har været nogen form for ballade, som vi ikke har hørt om fra implicerede, og det eneste, vi har fået indleveret i denne uge, var en taske, som vi kunne sende tilbage til rette ejerkvinde,« fortæller Erik Madsen og giver en forklaring på fordrageligheden.

»For det første inviterer arrangementet ikke til massivt alkoholindtag. Og det er primært hr. og fru Danmark, der har været hernede, og rigtigt mange af dem har også haft børn med,« siger indsatslederen.

Mens betjentene med fast grund under fødderne har kunnet holde sig i ro, har det dog forholdt sig anderledes på vandet. I forbindelse med VM har politiet været tilstede til havs med specialuddannede betjente og hjælp fra marinehjemmeværnet, og indsatsen har flere gange vist sig nødvendig.

Værst gik det for sig, da en 53-årig mand tirsdag sejlede hasarderet på jetski og blev sigtet for vanvidssejlads efter være kommet tæt på såvel badegæster som VM-sejlere.

I de to uger, VM har varet, er der således faldet nul sigtelser på landjorden. Foto: Ida Munch

I alt er det blevet til 15 sigtelser til havs, og selv om Erik Madsen ikke har noteret sig sigtelser siden fredag, har det overrasket politiet, at der forholdsvis langt hen i VM-perioden stadig har været folk at fange.

»Vi er overraskede over, at vi indtil for et par dage siden blev ved med at fange folk, der både sejlede for hurtigt, men også spritsejlere. Det er kommet bag på os, at det ikke har bredt sig hurtigere i miljøet, at vi var tilstede,« siger Erik Madsen.

VM i Sejlsport: Kapsejleren kronprins Frederik i sit rette element

Noget at tænke over

Indsatsen til vand er et ekstraordinært tiltag i forbindelse med VM, og politiet har været afhængig af hjælp fra marinehjemmeværnet, der har leveret såvel både som personale til støtte. Hvorvidt og hvordan Østjyllands Politi fremover vil være tilstede på vandet er endnu uafklaret.

»Vi vil selvfølgelig evaluere på vores erfaringer i forhold til den fremtidige indsats på vandet. Vi kan kun gå ud fra, at bugten bliver brugt i stigende grad, efterhånden som der bliver bygget endnu mere hernede, så det giver os noget at forholde os til,« siger Erik Madsen.