Mand fængslet for at have krænket seksårig pige seksuelt

En 38-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet i 14 dage. Han er sigtet for at have blufærdighedskrænket en seksårig pige nær boligblokkene Elstedhøj i Lystrup.

Manden, der selv kommer fra lokalområdet, nægtede sig skyldig og kærede kendelsen.

Den 38-årige blev første gang stillet for en dommer mandag. Her fandt dommeren dog ikke mistanken mod ham så stærk, at han kunne varetægtsfængsles.

Det blev i stedet besluttet, at han skulle tilbageholdes i tre døgn, mens politiet klarlagde omstændighederne omkring episoden.

Mand anholdt for overgreb mod seksårig i Lystrup

Efter videoafhøring af den seksårige vurderede anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi med anklager Birgitte Ernst i spidsen, at der var grundlag til at varetægtsfængsle manden, hvorfor han atter blev stillet for en dommer ved Retten i Aarhus.

Men da torsdagens grundlovsforhør foregik bag lukkede døre, er det ikke muligt at få oplyst, hvad man bygger sin mistanke mod manden på, samt hvad der eventuelt blev forklaret under retsmødet.

Politi har anholdt mand for mulig krænkelse ved boligblok

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om den mulige blufærdighedskrænkelse søndag klokken 17.10.

Et område ved Elstedhøj blev efterfølgende spærret af heriblandt en legeplads og et større grønt område. Og kort efter blev den 38-årige anholdt.