Bilist tæt på at ramme politibil

En 28-årig mand kørte tirsdag nat næsten bogstaveligt talt i armene på en patrulje fra Østjyllands Politi på Ryslingevej i Højbjerg.

Klokken var omkring 5, da han kom kørende mod politibilen og pludseligt slingrede så meget over i den modsatte vejbane, at betjentene måtte stå på bremsen.

Herefter kørte han videre med hornet i bund.

Det fik naturligt nok betjentene til at vende bilen og sætte efter manden, som kort efter blev standset. Her konstaterede betjentene, at bilisten var påvirket, og at han desuden kørte uden sele. Han blev anholdt og sigtet for narkokørsel, for at køre uden sele, for at køre over i den modsatte vejbane og for ikke have medbragt sit kørekort.