Påvirket chauffør hoppede om på bagsædet

En 28-årig mand forsøgte natten til onsdag ihærdigt at undgå at blive anholdt, da en patrulje ville standse ham i Aarhus V. Patruljen opdagede kl. 01.21 en bil, der kørte lidt usikkert, og kørte derfor op på siden af den for at dirigere den ind til siden.

Da bilen holdt ind, så betjentene, at føreren i al hast kastede sig om på bagsædet, hvor han satte sig mellem to passagerer.

Den 28-årige mand forsøgte nu gentagne gange at overbevise politiet om, at han hele tiden havde siddet på bagsædet. Betjentene var dog ikke i tvivl om, at han havde siddet bag rattet, og da han virkede meget fuld, blev han anholdt og sigtet for spritkørsel. Fundet af en pose med kokainrester i hans lomme gav ham også en sigtelse for narkokørsel.