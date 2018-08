Jetskifører anholdt efter vild zig zag-sejlads mellem badegæster

En 53-årig mand udsatte tirdag flere mennesker for fare, da han i al for høj fart sejlede rundt tæt på badegæster og både på vandet ud for Aarhus. Omkring klokken 15 opdagede Østjyllands Politis maritime patrulje jetski-føreren, der planede for tæt på kysten ud for Jette Tikjøbs Plads tæt på havsvømmebanen.

Når man planer, sejler man så stærkt, at fartøjet helt eller delvist letter fra vandet undervejs.

Ifølge Østjyllands Politi satte havpatruljen straks efter manden i deres gummibåd, men trods gentagne anråb og signaler, standsede manden ikke - tværtimod. Han fortsatte i høj fart med patruljens motoriserede gummibåd bag sig.

Jagten gik forbi Knebel Vig og ind omkring Egå Havn, hvor farten på et tidspunkt nåede op omkring 35 knob, hvilket svarer til ca. 65 km/t.

Truet med peberspray

I vandet ved Egå sejlede jetskien meget tæt på kitesurfere, der var i gang med en VM-sejlads. Han fortsatte langs kystlinjen og ud for badeanstalten Den Permanente, sejlede han i høj fart ind i mellem badegæster, kajakroere og personer på paddleboards.

Eftersættelsen endte ved Aarhus Lystbådehavn, hvor den 53-årige blev tvunget til at sætte farten ned, og patruljebåden kom op på siden af ham. Her måtte betjentene hive manden ind i deres båd og true ham med at bruge pebersprayen, da han forsøgte at modsætte sig anholdelsen.

Den 53-årige blev lagt i håndjern og sigtet for vanvidssejlads ved at have bragt andres mennesker i fare med sin hensynsløse sejlads. Han blev også sigtet for at plane for tæt på kysten ad flere omgange. Derudover blev hans jetski beslaglagt med henblik på at blive konfiskeret, og han fik inddraget sit speedbådscertifikat.